В России обрушился железнодорожный мост возле границы с Украиной

Сегодня днем в Курской области России обрушился железнодорожный мост вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.



«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», — написал он в телеграм.



По словам Старовойта, железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.



«Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — добавил он.

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