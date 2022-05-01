В России обрушился железнодорожный мост возле границы с Украиной

Сегодня днем в Курской области России обрушился железнодорожный мост вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», — написал он в телеграм.
По словам Старовойта, железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.
«Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — добавил он.