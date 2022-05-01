Заложники Путина: В укрытиях на «Азовстали» остаются до 2 тысяч человек

В подвалах и укрытиях завода «Азовсталь» в Мариуполе остаются от 1500 до 2000 мирных жителей города. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона, передает «24 канал».



«Мы должны понимать, что вопрос освобождения заложников Мариуполя — это личный вопрос Владимира Путина. В этом случае он лично принимает решение, что делать с этими людьми — отпускать, не отпускать и так далее», — сказал Вадим Денисенко.



Он отметил, что Украина поднимает этот вопрос на всех уровнях и всех переговорных площадках, где это только возможно.



Денисенко напомнил, что премьер-министр Турции лично говорил Путину, что готов завезти корабли в Мариуполь и забрать гражданских людей.



«К сожалению, это вопрос, который лично контролирует Путин. Эти люди — это заложники Владимира Путина», — подчеркнул советник главы МВД.