Пожар на военном объекте: Стали известны подробности взрывов под Белгородом

Сегодня под Белгородом в России произошел пожар, до этого в соцсетях были сообщения о звуках взрывов в этом районе.



Очевидцы опубликовали фото и видео пожара.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.



«Произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал Гладков в телеграм.



Он отметил, что есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. По словам Гладкова, у него легкое ранение, жизни ничего не угрожает.