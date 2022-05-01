«ДНР» заявила об обстрелах ряда городов и раненых мирных жителях

Сегодня под обстрел попали несколько городов, которые контролирует группировка «ДНР», есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщает «штаб теробороны ДНР».



В частности, сообщается, что в результате обстрела поселка шахты им. Гагарина в Горловке поврежден ряд жилых домов, ранения получили мужчина и женщина из числа мирных жителей. На нескольких участках перебит газопровод, частично отсутствует электроснабжение.



Отмечается, что под огонь также попал поселок шахты им. Калинина в Горловке.



Согласно данным «штаба теробороны ДНР», в Енакиево под ударом оказался поселок Веровка, зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей.

В Кировском районе Донецка в результате попадания снаряда загорелся автомобиль, также повреждено несколько домов.



«В результате обстрела по ул. Саврасова ранение получил мирный житель, зафиксированы повреждения газовой магистрали», — говорится в сообщении.