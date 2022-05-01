Украинские военные показали эвакуацию людей с «Азовстали»

Эвакуация с «Азовстали». Скриншот из видео

Полк «Азов» предоставил кадры сегодняшней операции по спасению людей в Мариуполе. Видео опубликовал глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в своем телеграм-канале.



На видео показано как украинские военные и правоохранители помогают мирным жителям, которые находились в убежищах «Азовстали», выбраться из-под завалов завода и сесть в эвакуационные автобусы.



Арахамия подчеркнул, что эвакуация стала возможна руководству страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.



«Важную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста», — добавил нардеп.



Арахамия пообещал, что «работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей».

Сегодня ранее президент Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. Первая группа из примерно 100 человек уже направляется на подконтрольную правительству Украины территорию.