На Луганщине войска РФ взяли в плен водителя эвакуационного автобуса

Российские силы держат в плену водителя эвакуационного автобуса, который был обстрелян в Попасной. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«29 апреля вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови. Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли, связи с водителем не было», — рассказал Гайдай.

Он добавил, что сегодня, после двух суток поисков, водитель Михаил Панков нашелся. Глава ОВА отметил, что россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному телеканалу.

«Слава Богу, он жив. Но орки теперь держат его в плену. Также это означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций», — подчеркнул Гайдай.