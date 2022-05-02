Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Эвакуации мирных жителей с «Азовстали». Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную Украине территорию.
- Продолжаются бои на границе Харьковской и Донецкой областей. Под обстрелом Лиман и Авдеевка.
- Луганщина в огне. Поселок Золотое-3 разрушен на 70%. Оккупанты сосредоточились на штурме Орехового.
- Эвакуация из Луганской области продолжается несмотря на обстрелы.
- «ДНР» заявляет об обстрелах. Есть повреждения и пострадавшие.