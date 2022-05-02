Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►

02 мая 2022, 00:17

Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Эвакуации мирных жителей с «Азовстали». Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную Украине территорию.
  • Продолжаются бои на границе Харьковской и Донецкой областей. Под обстрелом Лиман и Авдеевка.
  • Луганщина в огне. Поселок Золотое-3 разрушен на 70%. Оккупанты сосредоточились на штурме Орехового.
  • Эвакуация из Луганской области продолжается несмотря на обстрелы.
  • «ДНР» заявляет об обстрелах. Есть повреждения и пострадавшие.

Еще по теме

Места
Азовсталь Луганская область Мариуполь
Прочее
Эвакуация Война Дайджест

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:17
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
17:34
«ДНР» заявила об обстрелах ряда городов и раненых мирных жителях
10:48
«ДНР» заявила об эвакуации с «Азовстали» 28 человек. Всех отправили на «фильтрацию»
07:26
Правительство Украины закрыло 4 морских порта
00:37
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
23:21
В захваченном Мелитополе открыли супермаркет с товарами из РФ, сменив вывеску АТБ
15:32
Усилят фильтрацию: В Мариуполе оккупанты будут выдавать пропуска для пребывания на улице
14:49
Оккупанты отдают дома выехавших мариупольцев неизвестным людям — горсовет
14:01
Пушилин анонсировал «большое строительство» в Мариуполе. Туда свезут депортированных в Россию жителей города
13:24
Обломки ракет, раненые и погибшие: «ДНР» заявила об обстрелах нескольких городов
10:22
«Л-ДНР» заставляют «перерегистрироваться» предпринимателей и аграриев на оккупированных территориях
09:27
Камнем сдирают татуировки: Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях
00:09
«ДНР» заявила об одном погибшем и двоих раненых в результате обстрела Донецка
23:58
В Донецке горела нефтебаза, а миссия ОБСЕ уходит из Украины. Дайджест НД за день ►
19:36
В Мариуполе оккупанты выдают новорожденным свидетельства о рождении «ДНР»
все новости
00:17
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
23:55
В Донецкой области за день от обстрелов погибли четыре человека
23:35
Время эвакуации из Мариуполя изменено
23:00
На Луганщине войска РФ взяли в плен водителя эвакуационного автобуса
21:34
Украинские военные показали эвакуацию людей с «Азовстали»
18:52
Эвакуация жителей Мариуполя из других районов города перенесена на 2 мая
17:53
Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских с завода «Азовсталь»
17:34
«ДНР» заявила об обстрелах ряда городов и раненых мирных жителях
16:58
Пожар на военном объекте: Стали известны подробности взрывов под Белгородом
16:46
Заложники Путина: В укрытиях на «Азовстали» остаются до 2 тысяч человек
15:58
Под Белгородом взрыв, до этого в аэропорту видели «важные борты» и начальника Генштаба РФ
15:17
В России обрушился железнодорожный мост возле границы с Украиной
14:12
В Херсонской области от пыток оккупантов погиб ветеран АТО
13:38
На сегодня объявлена эвакуация из Мариуполя в Запорожье
13:20
Харьков под интенсивными обстрелами, жителей просят не выходить из укрытий весь день
все новости
ВИДЕО
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
02 мая, 00:17
Украинские военные показали эвакуацию людей с «Азовстали»
01 мая, 21:34
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
01 мая, 00:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция