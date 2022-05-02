Миллионы тонн зерна заблокированы в портах Украины — ООН

Около 4,5 млн тонн зерна заблокированы в портах Украины и не могут быть отправлены в другие страны, поскольку из-за войны закрыты морские пути. Об этом в воскресенье заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, сообщает Радио Свобода.



Он отметил, что до начала войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и производителем кукурузы. От поставок украинской пшеницы зависят многие страны.



«Голод не должен быть оружием», - подчеркнул Фрик.



Он призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.