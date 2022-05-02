Определены дополнительные места посадки в эвакуационную колонну из Мариуполя

Две дополнительные локации согласованы при поддержке ООН и Красного Креста для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет 2 мая из Мариуполя.



Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, позже информацию подтвердили в пресс-службе горсовета.



Дополнительными локациями посадки являются поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска.



«Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации!!!» — призвал Андрущенко.



Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко объявил о переносе времени начала эвакуации из Мариуполя. Эвакуация начнется в 7:00. Точка сбора — ТРЦ «Порт Сити».