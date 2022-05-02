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Российские войска пытаются наступать на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения — сводка Генштаба ВСУ

02 мая 2022, 08:09

Российские войска пытаются наступать на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска продолжали вести наступательные действия на Донецком направлении практически вдоль всей линии столкновения. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

На Лиманском направлении противник оказывал огневое воздействие на подразделения украиских войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия противник сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении российские войска пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной. Они получили подкрепление за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

В целях наращивания системы ПВО противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы Харькова и населённых пунктов Уды и Прудянка.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия россиян в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник осуществлял обстрелы украинских войск.

На Таврическом и Южнобужском направлениях противник продолжает обстрелы и попытки улучшения своего тактического положения.

На Таврическом направлении российские подразделения осуществляли перегруппировку, наращивали составляющие системы огневого поражения,  оборудовали позиции, пополняли запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений.

На Северском направлении россияне из минометов обстреливали позиции украинских войск в районе Сеньковки Черниговской области.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь.

За предыдущие сутки подразделения украинской противовоздушной обороны поразили 10 БПЛА «Орлан-10».

Отмечается, что россияне несут значительные потери, особенно в артиллерии. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак оккупантов, уничтожены 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

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