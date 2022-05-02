Российские войска пытаются наступать на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска продолжали вести наступательные действия на Донецком направлении практически вдоль всей линии столкновения. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



На Лиманском направлении противник оказывал огневое воздействие на подразделения украиских войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.



На Северодонецком направлении основные усилия противник сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.



На Попаснянском направлении российские войска пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной. Они получили подкрепление за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.



В целях наращивания системы ПВО противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.



На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы Харькова и населённых пунктов Уды и Прудянка.



На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия россиян в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник осуществлял обстрелы украинских войск.



На Таврическом и Южнобужском направлениях противник продолжает обстрелы и попытки улучшения своего тактического положения.



На Таврическом направлении российские подразделения осуществляли перегруппировку, наращивали составляющие системы огневого поражения, оборудовали позиции, пополняли запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.



На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений.



На Северском направлении россияне из минометов обстреливали позиции украинских войск в районе Сеньковки Черниговской области.



Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь.



За предыдущие сутки подразделения украинской противовоздушной обороны поразили 10 БПЛА «Орлан-10».



Отмечается, что россияне несут значительные потери, особенно в артиллерии. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак оккупантов, уничтожены 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.