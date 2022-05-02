В Луганской области за сутки трое погибших и трое раненых в результате обстрелов

За минувшие сутки в результате обстрелов российской армии погибли трое жителей Луганщины, еще трое раненых, среди них 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Погибла жительница Золотого, еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной.



«Сверхтяжелые сутки. Мощные продолжительные обстрелы помешали полноценной эвакуации. Трое погибших, много разрушенных жилищ. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре – в Горном. В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом», - сообщил Гайдай.



Всего за 1 мая города и села Луганщины 18 раз подвергались обстрелам. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов.