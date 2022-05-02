Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Жители Запорожской области могут эвакуироваться с колонной из Мариуполя

02 мая 2022, 10:35

Жители Запорожской области могут эвакуироваться с колонной из Мариуполя

Жители Запорожской области могут эвакуироваться, присоединившись к колонне, которая будет идти из Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

«При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласован "зеленый коридор" Мариуполь — Запорожье», — говорится в сообщении.

В администрации добавляют, что колонны автобусов будут следовать через Токмак и Васильевку.

Ранее сообщалось, что начало эвакуации из Мариуполя перенесли на 2 мая, точка сбора людей — торговый центр «Порт-Сити». По пути из Мариуполя в Запорожья автобусы также подберут людей в  поселке Мангуш и на Луначарском кольца возле Бердянска.

Еще по теме

Места
Запорожская область
Прочее
Эвакуация Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:51
РФ отказывается разрешить эвакуацию раненых украинских военных с «Азовстали»
10:10
ВСУ уничтожили российские катера возле Змеиного
00:17
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
17:34
«ДНР» заявила об обстрелах ряда городов и раненых мирных жителях
10:48
«ДНР» заявила об эвакуации с «Азовстали» 28 человек. Всех отправили на «фильтрацию»
07:26
Правительство Украины закрыло 4 морских порта
00:37
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
23:21
В захваченном Мелитополе открыли супермаркет с товарами из РФ, сменив вывеску АТБ
15:32
Усилят фильтрацию: В Мариуполе оккупанты будут выдавать пропуска для пребывания на улице
14:49
Оккупанты отдают дома выехавших мариупольцев неизвестным людям — горсовет
14:01
Пушилин анонсировал «большое строительство» в Мариуполе. Туда свезут депортированных в Россию жителей города
13:24
Обломки ракет, раненые и погибшие: «ДНР» заявила об обстрелах нескольких городов
10:22
«Л-ДНР» заставляют «перерегистрироваться» предпринимателей и аграриев на оккупированных территориях
09:27
Камнем сдирают татуировки: Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях
00:09
«ДНР» заявила об одном погибшем и двоих раненых в результате обстрела Донецка
все новости
12:12
Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, у которого якобы "тоже была еврейская кровь"
11:51
РФ отказывается разрешить эвакуацию раненых украинских военных с «Азовстали»
11:32
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным на текущей неделе
11:31
Северодонецк может попасть в осаду по мариупольскому сценарию – глава ОВА
10:58
Группа спецназовцев из Сибири уничтожена на Донбассе
10:35
Жители Запорожской области могут эвакуироваться с колонной из Мариуполя
10:34
Расписание эвакуационного поезда с Донбасса изменилось
10:10
ВСУ уничтожили российские катера возле Змеиного
09:46
Запорожская область: В ходе обстрела Орехова погибли два человека, еще четыре в больнице
09:02
В Луганской области за сутки трое погибших и трое раненых в результате обстрелов
08:09
Российские войска пытаются наступать на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения — сводка Генштаба ВСУ
07:15
Определены дополнительные места посадки в эвакуационную колонну из Мариуполя
06:54
Миллионы тонн зерна заблокированы в портах Украины — ООН
00:17
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
23:55
В Донецкой области за день от обстрелов погибли четыре человека
все новости
ВИДЕО
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
02 мая, 00:17
Украинские военные показали эвакуацию людей с «Азовстали»
01 мая, 21:34
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
01 мая, 00:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция