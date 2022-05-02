Жители Запорожской области могут эвакуироваться с колонной из Мариуполя

Жители Запорожской области могут эвакуироваться, присоединившись к колонне, которая будет идти из Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.



«При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласован "зеленый коридор" Мариуполь — Запорожье», — говорится в сообщении.



В администрации добавляют, что колонны автобусов будут следовать через Токмак и Васильевку.



Ранее сообщалось, что начало эвакуации из Мариуполя перенесли на 2 мая, точка сбора людей — торговый центр «Порт-Сити». По пути из Мариуполя в Запорожья автобусы также подберут людей в поселке Мангуш и на Луначарском кольца возле Бердянска.