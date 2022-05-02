Группа спецназовцев из Сибири уничтожена на Донбассе

Украинские десантники ликвидировали в Донецкой области группу специального назначения Главного управления генштаба вооруженных сил Российской Федерации из Сибири. Об этом сообщил пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск.



«В районе поселка Ямполь Донецкой области подразделение ДШУ ВСУ успешно уничтожило группу российских спецназовцев из Сибири», - сказано в сообщении.



На опубликованном десантниками видео, зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения главного управления (ранее известное как ГРУ) генерального штаба РФ.



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