Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным на текущей неделе

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.



Речь, по словам Эрдогана, пойдет о проведении встречи на уровне президентов Украины и РФ на территории Турции — в Стамбуле или Анкаре.



«Мы прилагаем усилия и надеемся, достигнем успеха, чтобы встреча лидеров состоялась в Стамбуле или Анкаре... Считаю, что местом для осуществления шагов, которые необходимо предпринять, особенно что связано с востоком Украины, будет Турция — Стамбул или Анкара», — сказал Эрдоган.



Турецкий лидер также заявил о намерении его представителя и главного советника Ибрагима Калина пообщаться в ближайшее время с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Речь в частностии пойдет об ускорении эвакуации из Мариуполя. На днях Калин посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.