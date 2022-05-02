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Из Мариуполя начали приезжать в Запорожье на личном транспорте

Обновлено
02 мая 2022, 13:26

Из Мариуполя начали приезжать в Запорожье на личном транспорте

Из Мариуполя в Запорожье начали приезжать люди на личном транспорте, которые смогли воспользоваться гуманитарным коридором для эвакуации. 

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Прибывшие получат горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь.

Все эвакуированные получат в Запорожье убежище.

Эвакуация мирных жителей с «Азовстали» и других районов Мариуполя началась на прошлых выходных. Украине и России удалось согласовать выезд людей при посредничествне ООН и Международного комитета Красного креста. До этого эвакуация продолжительная время не осуществлялась.

Минобороны России утверждает, что 30 апреля с территории «Азовстали» и из близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода эвакуированы еще 80 гражданских. 

Другая часть людей вывезена в подконтрольный группировке «ДНР» поселок Безыменное, где их ждет фильтрация.

Сегодня эвакуация мирных жителей продолжается из других районов Мариуполя.

Россия отказывается открыть эвакуационный коридор с «Азовстали» для раненых украинских военных, которые продолжают находиться в бункерах завода.

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