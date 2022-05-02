Советник мэра: Оккупанты устроили в Мариуполе информационную блокаду

Российские оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу. Можно удивляться, но мариупольцы сейчас в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем россии и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт», — написал он.



По его словам, для содержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео.



«Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – русский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и волонтеры от ФСБ. Именно поэтому вы можете увидеть или точно вывернутые кадры "благодарных мариупольцев", или что-то снято быстро с машины», - написал он.



Андрющенко сообщил, что при выезде на фильтрацию тоже удаляется весь контент, который может показать ситуацию в городе.