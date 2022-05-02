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Советник мэра: Оккупанты устроили в Мариуполе информационную блокаду

02 мая 2022, 13:26

Советник мэра: Оккупанты устроили в Мариуполе информационную блокаду

Российские оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу. Можно удивляться, но мариупольцы сейчас в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем россии и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт», — написал он.

По его словам, для содержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео.

«Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – русский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и волонтеры от ФСБ. Именно поэтому вы можете увидеть или точно вывернутые кадры "благодарных мариупольцев", или что-то снято быстро с машины», - написал он.

Андрющенко сообщил, что при выезде на фильтрацию тоже удаляется весь контент, который может показать ситуацию в городе.

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