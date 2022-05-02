В Луганской ОВА предупредили о возможных провокациях войск РФ: завладели автобусами и формой ВСУ

Российские военные завладели эвакуационным транспортом и формой ВСУ, которые могут использовать для провокаций. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что 24 апреля волонтеры, которые занимались эвакуацией из Новотошковского, когда подъезжали к населенному пункту, взорвались на противопехотной мине. Волонтерам удалось добраться до украинских военных и выбраться из опасной зоны. Гайда добавил, что автобус несущественно поврежден, но остался у оккупантов.



Он напомнил, что 29 апреля войска РФ захватили школьный автобус в результате обстрела и взяли в плен вадителя.



На днях захватчики нашли в оккупированном Старобельске контейнеры с формой военнослужащих ВСУ, добавил Гайдай.