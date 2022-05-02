СБУ идентифицировала почти 900 военных РФ, совершавших преступления в Киевской области

Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских военных, совершавших преступления против мирных жителей в Киевской области. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он добавил, что у украинской спецслужбы «есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств».



В настоящее время СБУ проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тысяч военных РФ, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.



По словам Дихтяренко, спецслужба продолжает документировать каждого российского захватчика.



«Следователи и оперативные подразделения Службы опросили около 7 тысяч свидетелей вражеских зверств. Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области», — подчеркнул спикер спецслужбы.



По состоянию на 2 мая правоохранители нашли и задокументировали 1202 тела убитых российскими военными мирных жителей Киевской области, сообщили в полиции.



Там отметили, что в Киевской области на территориях, которые были оккупированы войсками РФ, найдено 8 мест захоронения убитых местных жителей, больше всего их на территории Бучанского района.