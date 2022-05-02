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Войска РФ нанесли новый ракетный удар по Одессе. Есть жертвы

Обновлено
02 мая 2022, 19:43

Войска РФ нанесли новый ракетный удар по Одессе. Есть жертвы

Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко.

«Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые», — рассказал Марченко.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что под обстрел также попало религиозное сооружение. Он добавил, что подробности уточняются.

По предварительным данным, в Одессе погиб 13-летний ребенок, а 17-летняя девушка тяжело ранена, сообщает нардеп Алексей Гончаренко. Также есть еще погибшие.

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