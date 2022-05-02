Войска РФ нанесли новый ракетный удар по Одессе. Есть жертвы

Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко.



«Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые», — рассказал Марченко.



Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что под обстрел также попало религиозное сооружение. Он добавил, что подробности уточняются.



По предварительным данным, в Одессе погиб 13-летний ребенок, а 17-летняя девушка тяжело ранена, сообщает нардеп Алексей Гончаренко. Также есть еще погибшие.