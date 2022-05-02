Российские футбольные клубы забанили в еврокубках следующего сезона. Сборную лишили Лиги наций

Российские футбольные клубы не допущены до участия в турнирах под эгидой УЕФА сезона 2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионо, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге чемпионов среди женщин и в Юношеской лиге.



Кроме того, УЕФА не допустил сборную России до участия в Лиге Наций сезона 2022/2023.



Также организация отклонила заявку РФ на проведение у себя чемпионатов Европы 2028 или 2032 годов.

Российские клубы и сборные отстранены решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля из-за ситуации в Украине.