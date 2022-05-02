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Зеленский задался вопросом, останется ли посол Израиля в Москве после заявления Лаврова

02 мая 2022, 23:42

Зеленский задался вопросом, останется ли посол Израиля в Москве после заявления Лаврова

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении задал вопрос: «Останется ли посол Израиля в Москве?» после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Вчера министр иностранных дел РФ открыто и не стесняясь сказал, что якобы наибольшие антисемиты — среди самих евреев. И что, якобы, Гитлер имел еврейскую кровь. Как вообще такое можно было сказать перед годовщиной победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России возлагает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня из-за этих слов «большой скандал в Израиле».

«Но, тем не менее, никто не слышит опровержений или оправданий Москвы. Там молчат. А, значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел», — считает он.

«Вопрос. Останется ли посол Израиля в Москве? Зная их такую новую позицию. Или останутся ли отношения с Россией как обычно? Так как все это — не случайность», — сказал Зеленский.

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