Войска РФ пытаются прорваться в Славянск, тела из Мариуполя вывозят в «ДНР». Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
Российские силы пытаются прорваться в Славянск. В Лимане продолжаются бои, есть погибшие, а мост в Райгородке разрушен.
Эвакуация из Маиуполя продолжается. В Запорожье ожидают еще одну группу людей. Оккупанты отказывают в вывозе раненых.
В Украине разработан новый сайт для людей, вынужденных покинуть свои дома — «Там, где вас ждут».
Тяжелая ситуация в Луганской области. Российские военные не оставляют попыток совершить прорыв в Попасной и Рубежном. Северодонецк может повторить судьбу Мариуполя.
В Лисичанске российские войска разрушили бельгийское наследие — столетнюю гимназию, которая входила в топ-100 лучших школ Украины.
Россия готовится к эпидемии холеры. Готовятся к профилактике в приграничных с Украиной регионах.
В Мариуполе оккупанты устраивают массовый вывоз тел погибших на улицах города и сжигают их на оккупированных территориях.