Войска РФ пытаются прорваться в Славянск, тела из Мариуполя вывозят в «ДНР». Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские силы пытаются прорваться в Славянск. В Лимане продолжаются бои, есть погибшие, а мост в Райгородке разрушен.

Эвакуация из Маиуполя продолжается. В Запорожье ожидают еще одну группу людей. Оккупанты отказывают в вывозе раненых.

В Украине разработан новый сайт для людей, вынужденных покинуть свои дома — «Там, где вас ждут».

Тяжелая ситуация в Луганской области. Российские военные не оставляют попыток совершить прорыв в Попасной и Рубежном. Северодонецк может повторить судьбу Мариуполя.

В Лисичанске российские войска разрушили бельгийское наследие — столетнюю гимназию, которая входила в топ-100 лучших школ Украины.

Россия готовится к эпидемии холеры. Готовятся к профилактике в приграничных с Украиной регионах.