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РФ пытается восполнить потери для наступления на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

03 мая 2022, 08:12

РФ пытается восполнить потери для наступления на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

РФ принимает меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях, ведущих боевые действия на территории Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

«По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 02 мая 2022, было снято с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории», - сказано в сообщении.

На Донецком направлении основные усилия противника продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Слобожанском направлении россияне продолжали обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения украинских войск.

На Южнобужском направлении россияне активных боевых действий не производили. Продолжались обстрелы подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск за предыдущие сутки поразили 7 БПЛА «Орлан-10» и один БПЛА «Форпост».

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 12 атак, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.

Отмечается, что противник несет потери и на других направлениях. Движение сопротивления продолжает активно развиваться во временно занятых агрессором городах и селах.

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