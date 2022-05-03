Псевдо-мэр Мариуполя корректировал огонь россиян и расстреливал гражданских, заявил Бойченко

Самопровозглашённый «мэр» Мариуполя Константин Иващенко собственноручно корректировал российские обстрелы в городе. Об этом сообщил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в эфире «Украина 24».



«Самые главные коллаборанты — это фракция ОПЗЖ во главе с Иващенко. Он — военный преступник, потому что он корректировал огонь, расстреливал эвакуационную колонну, расстреливал склады с продовольствием, и он себя провозгласил мэром. Он ходит с этим главарем из "ДНР". Наши службы работают, приговор его уже ждет», — заявил Бойченко.



Он отметил, что в списке предателей Украины есть и другие персоны, ранее скрывавшиеся в оккупированном Крыму или России.



«Пытаются запустить жизнедеятельность города. Их там тоже жестко, под автоматами, штурмуют, чтобы они быстрее это делали. Они не понимают, что у них обратного пути нет. Но это те же люди, которые в 2014 году прятались в Крыму, в России. Тогда и сейчас у них руководители не поменялись», - отметил Бойченко.



Он подчеркнул, что с оккупантами сотрудничают «те люди, которые способствовали разрушению города и способствовали убийству мирного населения».



Согласно указу главы группировки «ДНР», Иващенко с 6 апреля 2022 года назначен «главой администрации города Мариуполь». Он помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины. Прокуратура 9 апреля объявила Иващенко о подозрении в государственной измене.