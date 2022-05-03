В Луганской области за сутки обстрелами повреждено более 17 домов

Фото: Facebook / Луганская ОВА

За минувшие сутки в Луганской области в результате обстрелов со стороны российской армии повреждено более 17 домов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Пять домов россияне повредили в Северодонецке, в Горской громаде – не менее 12. Однако мы не знаем, сколько точно на эту минуту. Потому что россияне штурмуют населенные пункты громады круглосуточно. Сгорело 10 домов в Ореховом, еще два – в Золотом… Северодонецк в сутки выдержал восемь артиллерийских обстрелов россиян. Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города. Уже днем загорелось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки. В одной из квартир снаряд, к счастью, не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники», – написал он.



Гайдай подчеркнул, что о пострадавших информацию проверяют. Пока известно о трех людях, которых спасли из-под завалов.



В течение 2 мая россияне 25 раз открывали огонь по жилым массивам Луганщины. Больше всего – по Горской громаде, Северодонецку, Рубежному, Попасной.

Фото: Facebook / Луганская ОВА