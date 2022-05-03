Папа римский просил о встрече с Путиным, но не получил ответа

Папа римский Франциск в марте запросил проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Российская сторона до сих пор не ответила на просьбу. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.



По словам понтифика, просьба была озвучена спустя 20 дней после полномасштабного российского вторжения.



«Я попросил кардинала Паролина после 20 дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву... Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сказал Франциск.



Встреча папы римского с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, планировавшаяся в июне в Иерусалиме, была отменена. Папа римский заявил, что она не состоится по политическим соображениям. При этом в поздравлении с праздником Пасхи он призвал патриарха вместе стать «истинными миротворцами».