Вооруженные силы РФ значительно ослабли, - британская разведка

Российские вооруженные силы стали значительно слабее в результате полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщило Минобороны Британии в Twitter.



Отмечается, что российский оборонный бюджет удвоился с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в развитие воздушных, наземных и морских сил и средств. Однако модернизация все равно не позволила России доминировать над Украиной как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении. Это не позволяет превратить численную силу в решающее преимущество.



«Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате вторжения в Украину. Восстановление от этого будет усугублено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать свои вооруженные силы», - добавили в разведке.