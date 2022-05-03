Жозеп Боррель анонсировал новые отключения российских банков от SWIFT

Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которых отключат от системы SWIFT. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает AFP.



Боррель также выразил надежду, что шестой пакет санкций против России примут на следующей встрече послов стран-членов ЕС. Такие заседания запланированы на 10 и 16 мая.



По данным Bloomberg, в новый санкционный список попадет «Сбербанк», в отношении которого США и Великобритания ранее уже ввели ограничительные меры.



На данный момент Евросоюз ввел пять пакетов санкций против России. Среди банков под блокирующие санкции попали ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Кредитные организации отключены от SWIFT.