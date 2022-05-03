Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Жозеп Боррель анонсировал новые отключения российских банков от SWIFT

03 мая 2022, 10:23

Жозеп Боррель анонсировал новые отключения российских банков от SWIFT

Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которых отключат от системы SWIFT. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает AFP.

Боррель также выразил надежду, что шестой пакет санкций против России примут на следующей встрече послов стран-членов ЕС. Такие заседания запланированы на 10 и 16 мая.

По данным Bloomberg, в новый санкционный список попадет «Сбербанк», в отношении которого США и Великобритания ранее уже ввели ограничительные меры.

На данный момент Евросоюз ввел пять пакетов санкций против России. Среди банков под блокирующие санкции попали ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Кредитные организации отключены от SWIFT.

Еще по теме

Организации
Евросоюз
Прочее
Война санкции против России

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:06
В Донецкой ОВА показали новые разрушения в городах региона
01:15
Войска РФ пытаются прорваться в Славянск, тела из Мариуполя вывозят в «ДНР». Дайджест НД за день ►
16:17
В Луганской ОВА предупредили о возможных провокациях войск РФ: завладели автобусами и формой ВСУ
16:11
В зоопарке Мариуполя погибли животные
15:04
Цель РФ отрезать Украину от Азовского и Черного морей — Минобороны
13:55
В Луганской области российские войска разрушили столетнюю гимназию
12:24
Запущен новый сайт, который поможет эвакуированным украинцам найти жилье
11:51
РФ отказывается разрешить эвакуацию раненых украинских военных с «Азовстали»
10:10
ВСУ уничтожили российские катера возле Змеиного
00:17
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
17:34
«ДНР» заявила об обстрелах ряда городов и раненых мирных жителях
10:48
«ДНР» заявила об эвакуации с «Азовстали» несколько десятков человек. Всех отправили на «фильтрацию»
07:26
Правительство Украины закрыло 4 морских порта
00:37
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
23:21
В захваченном Мелитополе открыли супермаркет с товарами из РФ, сменив вывеску АТБ
все новости
10:23
Жозеп Боррель анонсировал новые отключения российских банков от SWIFT
10:17
Вооруженные силы РФ значительно ослабли, - британская разведка
09:50
Папа римский просил о встрече с Путиным, но не получил ответа
09:19
В Луганской области за сутки обстрелами повреждено более 17 домов
09:06
В Донецкой ОВА показали новые разрушения в городах региона
08:47
Псевдо-мэр Мариуполя корректировал огонь россиян и расстреливал гражданских, заявил Бойченко
08:38
В оккупированных Васильевке и Токмаке объявлена эвакуация
08:12
РФ пытается восполнить потери в технике для наступления на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ
07:41
Журналисты, работавшие в Мариуполе, отмечены премией «За свободу слова»
07:12
«Укрзализныця» назначила один эвакуационный поезд с Донбасса на 3 мая
01:15
Войска РФ пытаются прорваться в Славянск, тела из Мариуполя вывозят в «ДНР». Дайджест НД за день ►
00:56
РФ попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая — разведка США
00:36
Россия не дала провести эвакуацию с «Азовстали» 2 мая, заявил глава ОВА
00:05
Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая, заявил начальник украинской разведки
23:42
Зеленский задался вопросом, останется ли посол Израиля в Москве после заявления Лаврова
все новости
ВИДЕО
Войска РФ пытаются прорваться в Славянск, тела из Мариуполя вывозят в «ДНР». Дайджест НД за день ►
03 мая, 01:15
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
02 мая, 00:17
Украинские военные показали эвакуацию людей с «Азовстали»
01 мая, 21:34

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция