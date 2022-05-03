Хоккейный клуб «Донбасс» не будет участвовать в Лиге чемпионов

Украинский хоккейный клуб «Донбасс» не примет участие в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23. На сайте организации указано, что причина в полномасштабном вторжении России в Украину.



«Акт войны против Украины — это трагедия, и невозможно представить, какие страдания она причиняет народу Украины. Конечно, можно понять, что донецкий ХК "Донбасс" не сможет участвовать в сезоне Лиги чемпионов-2022/23 при таких обстоятельствах, и мы хотели бы поблагодарить клуб за их благосклонность и огромные усилия, которые они приложили для своего первого выступления в CHL в прошлом сезоне», — отмечают на сайте Хоккейной лиги чемпионов.



Место украинского клуба займет «Олимпия» из Словении.