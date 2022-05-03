В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья – советник мэра

В одной из школ Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«В помещении школы №9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья. Формально - для определения размера компенсации за жилье. Фактически - для проведения инвентаризации и "легализации" фактического присвоения имущества оккупантами», - написал он.



По его словам, оккупанты могут применить процедуру признания имущества бесхозным, которую уже использовали в Донецке.



Относительно государственного и коммунального имущества, то, по информации советника мэра Мариуполя, отдельной «бумагой» с подписью главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина оно уже присвоено оккупантами.

В феврале 2021 года группировка «ДНР» решила «узаконить» отчуждение собственности, и был издан «указ» главы «ДНР» Дениса Пушилина «о бесхозном имуществе».