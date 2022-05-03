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Экс-нардепа Царева приговорили к 12 годам тюрьмы

03 мая 2022, 13:00

Экс-нардепа Царева приговорили к 12 годам тюрьмы

Бывший депутат от Партии регионов Олег Царев приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор вынес Шевченковский районный суд Киева, передает «Судебный репортер».

Пророссийский политик был признан виновным по части 2 статьи 110 и части 3 статьи 109 Уголовного кодекса, то есть в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

Отмечается, что речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мае 2014 года. В частности, в эфире «Громадського телебачення, «Россия 24» и российского «Первого канала». Царев высказывался против событий на Майдане — Революции достоинства, называл новую власть нелегитимной, а также пропагандировал идеи присвоения русскому языку статуса государственного и децентрализации Украины вплоть до создания Федеративной республики Новороссия на территориях Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

В числе доказательств суд использовал показания двух бывших государственных охранников, сопровождавших Царева во время перевыборной кампании 2014 года, а также видеозаписи программ с участием политика, их расшифровки и лингвистические экспертизы.
Суд также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с представлением о лишении Царева ордена «За заслуги» ІІІ степени, полученного в 2011 году от экс-президента Виктора Януковича.

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