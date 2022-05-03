Минимум 9 человек погибли сегодня в Донецкой области в результате российских ударов

Последствия удара в Донецкой области. Фото: ОВА

В результате очередных обстрелов со стороны российских оккупантов погибли как минимум девять мирных жителей в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере 3 погибших и 2 раненых, 8 поврежденных домах. В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана», — рассказал он.



Глава ОВА уточнил, что российская авиация с утра бомбит Авдеевку – под ударом жилой массив в центральной части города, в вечера ночью оккупанты на этом же направлении использовали «Грады».



Кроме того, обстрелам подверглась и Очеретинская громада. Информацию о жертвах и разрушениях в ОВА уточняют.