Рада обратилась к парламенту США с призывом признать Россию спонсором терроризма

Верховная Рада поддержала обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.



За соответствующий проект постановления № 7341 проголосовали 344 депутата, сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Украинские депутаты привали парламент США усиливать санкции против России и сотрудничающих с ней государств и поддерживающих ее террористический режим, в частности санкциями, предусмотренными в соответствии со статусом государства-спонсора терроризма.



Вместе с тем в Раде настаивают на необходимости вести санкции против правительственных и деловых кругов, политических партий РФ, поддерживающих войну против Украины.



Народные депутаты также выступают с призывом признать террористическими организациями незаконные образования «ЛНР» и «ДНР», а также вооруженные силы РФ, в частности, «учитывая те зверства, совершаемые ими в Украине, которые сопровождаются особой жестокостью, расстрелом мирного населения, массовыми изнасилованиями женщин, мужчин и детей, а также создание умышленных условий для гуманитарной катастрофы».



Кроме того, украинский парламент призвал Палату представителей и Сенат Конгресса США поддерживать все предложенные инициативы по системному и максимальному предоставлению оборонной, санкционной, финансовой и гуманитарной поддержки Украине, которые помогут государству противостоять в войне против государства агрессора — Российской Федерации.