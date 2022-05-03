Джонсон: Великобритания направит в Украину противокорабельные ракеты Brimstone

Великобритания на протяжении ближайших недель предоставит Украине противокорабельные ракеты Brimstone и панцирные машины для эвакуации мирных граждан. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Интерфакс-Украина».



Он подчеркнул, что Британия усиливает и ускоряет помощь Украине, «работая с более чем десятком стран».



«Мы отправляем вам тысячу единиц танков и панцирных машин», - заявил он.



Кроме этого, британский премьер признал слишком медленную реакцию Запада на аннексию Крыма и нападение России на Донбасс в 2014 году, и заявил о недопустимости повторения этой ошибки в дальнейшем.