BFMTV: Макрон говорил с Путиным более двух часов

Разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным закончился, он длился более двух часов. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свой источник в Елисейском дворце.



«Разговор между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, начавшийся в полдень закончился во второй половине дня. Он длился 2 часа 10 минут», — говорится в сообщении.



Глава французского государства не разговаривал со своим российским коллегой с 29 марта.



Этот звонок, как указывалось, был сделан по инициативе президента Франции после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в эти выходные.