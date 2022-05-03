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Ситуация для ВСУ в Луганской области улучшится через две недели — Гайдай

03 мая 2022, 16:53

Ситуация для ВСУ в Луганской области улучшится через две недели — Гайдай

Ситуация на фронте в Луганской области в лучшую сторону для украинских войск изменится через две недели. Такое мнение озвучил глава Луганской области Сергей Гайдай. 

«Западные партнеры свое слово сказали. Чем гнать орков есть. Ситуация изменится через две недели», — сказал Сергей Гайдай.

По его словам, уже на сейчас больницы подконтрольной РФ части Луганщины забиты умершими и раненными росийскими военными.

«Собираем свободу в кулак, скоро победа», — подчеркнул глава Луганской области.

Ранее Сергей Гайдай сообщил обобстреле российской армией поселка Врубовка, в следствие которого были разрушены два дома. По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки нет.

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