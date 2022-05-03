Ситуация в оккупированной Кременной: У жителей забирают телефоны, есть задержанные

У жителей временно захваченного российскими силами города Кременная забирают телефоны, есть задержанные, местонахождение которых неизвестно. Об этом сообщил глава Кременской городской военной администрации Александр Дунец.



«Есть люди, которых задержали и местонахождение неизвестно. На площади у людей отбирают мобильные телефоны для проверки. Затем приглашают в места, где разместились их карательные органы, чтобы каждый узнал свой гаджет», - рассказал он.



Дунец подчеркнул, что населенный пункт находится на грани гуманитарной катастрофы - у местных жителей заканчиваются продукты питания, отсутствуют свет и газ, водоснабжение почасовое.



Он также добавил, что серьезных кандидатов на должность «мэра», другие руководящие места у оккупантов нет: «Назначают исполняющими обязанности случайных людей».