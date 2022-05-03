На оккупированных территориях Луганщины «народная милиция» отбирает телефоны, люди удаляются из соцсетей

На оккупированных территориях Луганской области «народная милиция ЛНР» забирает у людей мобильные телефоны и другие гаджеты. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, соответствующий приказ издала группировка «ЛНР». Согласно нему, у людей будут проверять телефоны, планшеты и другие гаджеты на наличие «неугодных» социальных сетей, диалогов с проживающими за пределами «республики» родственниками.



«Конфисковывать личные вещи будут на 30 дней и неизвестно, вернут ли вообще. Даже угрожают наказанием», — написал глава ОВА в своем телеграм-канале.



Он отметил, что таким образом оккупационные власти хотят ограничить свободу слова и изолировать население от возможности выбирать себе каналы информации, следить за новостями.



«Касается это и общения с родными, которые имеют точку зрения, отличающуюся от мнения руководства "ЛНР" и России. Люди в спешке начали удаляться из социальных сетей и "чистить" телефонные номера», — добавил Сергей Гайдай.