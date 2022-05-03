Россияне ударили по поселку в Запорожской области, погибли два человека

Сегодня российские оккупанты обстреляли село Зализничное в Запорожской области. Погибли два мирных жителя, сообщает Запорожская областная прокуратура.
По данным следствия, 3 мая оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Пологовского района.
В результате обстрела повреждено здание школы и 12 домов мирных жителей.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Читайте также:Росармия обстреляла поселок на Луганщине: Разрушены два дома