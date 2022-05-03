Россияне ударили по поселку в Запорожской области, погибли два человека

Последствия российского обстрела в Запорожской области. Фото: Запорожская областная прокуратура

Сегодня российские оккупанты обстреляли село Зализничное в Запорожской области. Погибли два мирных жителя, сообщает Запорожская областная прокуратура.



По данным следствия, 3 мая оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Пологовского района.



В результате обстрела повреждено здание школы и 12 домов мирных жителей.



Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).