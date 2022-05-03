Мобилизованные жители ОРДЛО призывают земляков не вступать в армию оккупантов

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей призывают своих земляков не вступать в российскую армию даже под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Мобилизованные «ополченцы» из Донбасса, которые попали в плен к украинским военным, говорят, что теперь не взяли бы в руки оружие.



«Человеческие потери, разрушенные дома, города — не стоят его [Путина] амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму — я выбрал бы сесть в тюрьму», — говорит боевик группировки «ДНР», который попал в украинский плен.



По его словам, он был насильственно мобилизован 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину. А потом без всякой подготовки его бросили в бой.



Потом он попал в плен, потому что российские командиры бросали своих подчиненных при первой же опасности.

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