Убежища на «Азовстали» могут выдержать удар ядерной бомбы — гендиректор завода

Несколько бомбоубежищ на «Азовстали» способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Об этом заявил генеральный директор ЧАО «Металлургический комбинат "Азовсталь"» Энвер Цкитишвили в интервью BBC.



По его словам, руководство завода начало задумываться о бомбоубежищах еще в 2014 году, когда микрорайон Восточный Мариуполя попал под обстрел тяжелой артиллерии.



«Мы начали восстанаваливать бомбоубежища, которые остались со времен Советского Союза. И обратили внимание, что их было 36 штук на комбинате, и одновременно в них могли находиться 12 006 человек», — сказал он.



Он отметил, что на заводе работало 10 847 человек, и стало понятно, что в убежащих могут укрыться еще жители города.



«Мы открыли архивы и увидели, что на комбинате... были отремонтированы 5 очень мощных бомбоубежищ, которые выдерживали согласно норм советского законодательства... попадание порядка одного прямого ядерного удара. Они могли выдержать и спасти людей», — рассказал он.



Гендиректор пояснил, что минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 м. Но это коммуникационные тоннели, которые являются переходами между разными бункерами, а сами бомбоубежища находятся глубже.



Цкитишвили отметил, что накануне вторжения России в Украину в убежищах завода были созданы очень большие запасы питьевой воды и продовольствия, что помогло защитникам Мариуполя и гражданским удержаться под прямыми бомбардировками россиян.



Гендиректор сказал, что в подземных бомбоубежищах завода до сих пор находятся около 300 гражданских лиц, среди них 30-40 детей. Кроме того, большая часть людей имеют тяжелые ранения и им нужна квалифицированная медицинская помощь.



По словам Цкитишвили, ФСБ РФ пыталось допрашивать сотрудников меткомбината, насильно депортированных на территорию, подконтрольную россиянам. Оккупанты хотели узнать у работников завода, где проходят коммуникации бункеров и как устроены входы и выходы в бомбоубежища, однако сотрудники делали вид, что не имели доступа к режимным объектам.