Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►

03 мая 2022, 23:59

Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Тяжелая ситуация в Луганской области. Нет света и воды, газ остается в считанных населенных пунктах.
  • В Рубежном российские войска уничтожили элеватор с десятками тысяч тонн пшеницы. Запасов хватило бы для 300 тысяч человек в течение года.
  • Россия бомбит авиацией Авдеевку. Обстреляна автостанция коксохимического завода, не менее 10 человек погибло.
  • Разрушения в Угледаре и Лимане. В Краматорске обстреляли аэродром.
  • Продолжается эвакуация из комбината «Азовсталь». Из Мариуполя в Запорожье выехали 14 автобусов, но по факту добрались до места назначения только 3. Часть людей попала в российские фильтрационные лагеря.
  • Россия возобновила попытки штурма комбината «Азовсталь». Есть погибшие мирные жители.
  • Фильтрационные лагеря для жителей Мариуполя. В каких условиях удерживают мужчин, которых не выпускают из города для эвакуации.
  • Что говорят в России о ракетном ударе по Одессе.
  • Удар по центру Харькова. Горел парк отдыха имени Горького.

Еще по теме

Прочее
Эвакуация Война
Места
Авдеевка Рубежное Мариуполь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:59
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
22:32
Российский пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь
19:13
Мобилизованные жители ОРДЛО призывают земляков не вступать в армию оккупантов
17:14
Ситуация в оккупированной Кременной: У жителей забирают телефоны, есть задержанные
16:53
Ситуация для ВСУ в Луганской области улучшится через две недели — Гайдай
16:12
Не отпускают и кормят раз в день. Стали известны условия, в которых «ДНР» удерживает эвакуированных мариупольцев
15:44
Рада приняла закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине
13:57
Зерна в разбомбленном элеваторе хватило бы на годовой запас хлеба для 300 тысяч человек — Луганская ОВА
12:57
В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья – советник мэра
12:23
В Мариупольском горсовете дали прогноз относительно подключения услуг ЖКХ
11:47
В Рубежном уничтожен открытый в 2020 году элеватор
11:20
Хоккейный клуб «Донбасс» не будет участвовать в Лиге чемпионов
11:05
«Выживаем из последних сил». Ситуация в Мариуполе ►
09:06
В Донецкой ОВА показали новые разрушения в городах региона
01:15
Войска РФ пытаются прорваться в Славянск, тела из Мариуполя вывозят в «ДНР». Дайджест НД за день ►
все новости
00:35
Зеленский: Нам нужны все люди из Мариуполя — и гражданские, и военные
00:16
27 человек погибли в ДТП на трассе Киев-Чоп
23:59
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
23:21
На территории Херсонщины восстановили мобильную связь
22:52
Убежища на «Азовстали» могут выдержать удар ядерной бомбы — гендиректор завода
22:32
Российский пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь
22:18
Стали известны уточненные данные о жертвах удара по Авдеевскому коксохиму
21:50
Сегодня россияне убили 21 мирного жителя Донетчины
21:19
Оккупанты обстреляли Винницкую и Днепропетровскую области, ПВО сбила ракету под Киевом
20:52
Во Львове слышны мощные взрывы
20:31
На «Азовстали» остаются более 40 тяжелораненых украинских военных — Верещук
19:38
Энергетики восстановили электроснабжение 10 населенных пунктов Донетчины после обстрелов
19:13
Мобилизованные жители ОРДЛО призывают земляков не вступать в армию оккупантов
18:52
Люди ждали автобус: В результате обстрела Авдеевского коксохима погибли около 10 человек
18:32
Оккупанты обстреляли парк отдыха и детские аттракционы в центре Харькова
все новости
ВИДЕО
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
03 мая, 23:59
Эвакуированные с «Азовстали» мирные жители прибыли в Запорожье
03 мая, 17:28
«Выживаем из последних сил». Ситуация в Мариуполе ►
03 мая, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция