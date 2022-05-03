Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Тяжелая ситуация в Луганской области. Нет света и воды, газ остается в считанных населенных пунктах.
- В Рубежном российские войска уничтожили элеватор с десятками тысяч тонн пшеницы. Запасов хватило бы для 300 тысяч человек в течение года.
- Россия бомбит авиацией Авдеевку. Обстреляна автостанция коксохимического завода, не менее 10 человек погибло.
- Разрушения в Угледаре и Лимане. В Краматорске обстреляли аэродром.
- Продолжается эвакуация из комбината «Азовсталь». Из Мариуполя в Запорожье выехали 14 автобусов, но по факту добрались до места назначения только 3. Часть людей попала в российские фильтрационные лагеря.
- Россия возобновила попытки штурма комбината «Азовсталь». Есть погибшие мирные жители.
- Фильтрационные лагеря для жителей Мариуполя. В каких условиях удерживают мужчин, которых не выпускают из города для эвакуации.
- Что говорят в России о ракетном ударе по Одессе.
- Удар по центру Харькова. Горел парк отдыха имени Горького.