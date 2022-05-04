27 человек погибли в ДТП на трассе Киев-Чоп

Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото: Нацполиция

Двадцать семь человек погибли в результате ДТП на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.



«В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек. Выжил, но в тяжелом состоянии находится водитель бензовоза», — отметил Геращенко.



3 мая около 19:50 бензовоз столкнулся с маршруткой в селе Сытное Дубенского района Ровенской области, в результате чего начался пожар.