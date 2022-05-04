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Зеленский: Нам нужны все люди из Мариуполя — и гражданские, и военные

04 мая 2022, 00:35

Зеленский: Нам нужны все люди из Мариуполя — и гражданские, и военные

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит предпринимать действия для эвакуации всех украинцев из Мариуполя и осажденного завода «Азовсталь».

«Безусловно, мы продолжим все делать для того, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Это сложно, но нам нужны все, кто там остается. И гражданские, и военные. Не было ни единого дня, чтобы мы не занимались этими вопросами, чтобы наши люди не старались решить этот вопрос», — заявил Зеленский в видеообращении.

По его словам, накануне эвакуации удалось договориться с Россией о почти трехдневном предварительном прекращении огня, однако сейчас российская сторона не соблюдает эти договоренности.

«Нам удалось решить вопрос прекращения огня почти на трое суток, чтобы гуманитарный коридор заработал. Сейчас российские войска не придерживаются договоренностей. Они продолжают массированные по "Азовстали". Они пытаются штурмовать комплекс», — подчеркнул он.

«Но мне много раз говорили, что не удастся спасти ни единого человека, что это невозможно. Сегодня 156 человек в Запорожье. Это еще не победа, но уже результат. И я верю, что есть шанс спасти всех остальных наших людей», — резюміровал президент.

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