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В ходе обстрелов на Луганщине погибли два человека, повреждены 45 домов

04 мая 2022, 08:09

В ходе обстрелов на Луганщине погибли два человека, повреждены 45 домов

Фото: Facebook / Луганская ОВА Фото: Facebook / Луганская ОВА

В результате обстрелов населенных пунктов Луганской области российской армией погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Кроме этого, повреждены 45 домов и других объектов.

«Четыре дома в Северодонецке, 12 – в Лисичанске, семь – в Орехове, шесть – в Рубежном, четыре – в Горном, четыре – в Попасной, два – во Врубовке. В Лисичанске пламенем было охвачено здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных болезней и одну из школ города. В Сиротино – единственная в населенном пункте школа. В Северодонецке – торговый центр», - говорится в сообщении.

Фото: Facebook / Луганская ОВА

 

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