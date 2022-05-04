В Лисичанске обстрелами уничтожено здание диспансера. Его построили бельгийцы более 100 лет назад

Лисичанский противотуберкулезный диспансер уничтожен в результате обстрела российскими войсками 3 мая. Их опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.







Зданию было более 100 лет. Его построили бельгийцы в конце XIX века.



Гайдай отметил, что за время войны — ни одно лечебное учреждение на Луганщине не уцелело. Ранее прилеты в Луганской ОВА фиксировали во двор Бельгийской больницы, которая ждала реставрацию и новое назначение.



«Бельгийский архитектурный ансамбль в Лисичанске, выдержав две мировые войны, рушится русскими в 21 веке. Красивые исторические постройки стали мишенями для необразованных рашистов. Цель россиян — тотальное уничтожение», — подытожил Сергей Гайдай.

2 мая стало известно, что российские войска разрушили гимназию, которую построили бельгийцы в конце XIX века в Лисичанске.



3 мая Луганская ОВА опубликовала снимки со спутника уничтоженного авиаударами российской армии элеватора в Рубежном. Из-за обстрелов сгорело 17 тысяч тонн пшеницы, 8,5 тысяч тонн подсолнечника.