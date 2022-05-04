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Оккупанты вывезли с захваченной территории треть запасов зерна

04 мая 2022, 08:41

Оккупанты вывезли с захваченной территории треть запасов зерна

Россияне вывезли около 400 тыс. тонн зерна из четырех временно оккупированных областей Украины, что составляет треть всех запасов в регионах. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире «Эспрессо».

«У нас есть уже подтверждение из каждого региона - Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской - с каждой около 100 тысяч вывезено», - рассказал он.

По словам Высоцкого, около 1,3 млн тонн зерна было оставлено на временно оккупированных территориях. Они были нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ. Никаких стратегических запасов там не было.

Отмечается, что если продолжатся вывоз зерна, оставленого для питания населения до нового урожая, в регионах может возникнуть угроза голода.

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