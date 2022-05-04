В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу минобороны.



«В ходе проверки военные части и подразделения должны отработать приведение в боевую готовность, марш в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач», - говорится в сообщении.



Утверждается, что цель проверки – оценка готовности личного состава к оперативному реагированию на возможные кризисные ситуации.



По заявлению минобороны Беларуси, военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности «в условиях быстро меняющейся обстановки». Состав привлекаемых к проверке сил будет поэтапно наращиваться.



Также сообщается, что в ходе проверки планируется перемещение большого количества военной техники.