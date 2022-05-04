Российская армия снова обстреляла Авдеевку и Марьинку

Фото: Facebook / Павел Кириленко

В результате обстрела российской армией Авдеевки и Марьинки повреждены одно из зданий Авдеевский коксохимический завод, жилой дом и школа в Авдеевке, возник пожар в частном секторе Марьинки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Снова под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод – на этот раз под минометный. Повреждено одно здание, информации о жертвах пока нет. Также в результате ночных обстрелов по Авдеевке повреждены жилой дом и школа. Марьинку россияне обстреляли ночью зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе», – написал он.



Кириленко сообщил, что почти сутки продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки.



Тем не менее, отметил глава ОВА, специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровке.



Он призвал всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область, чтобы не подвергать себя опасности.

Фото: Facebook / Павел Кириленко