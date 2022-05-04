Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Верещук рассказала о плане эвакуации из Мариуполя на сегодня

04 мая 2022, 09:47

Верещук рассказала о плане эвакуации из Мариуполя на сегодня

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала людей скорее собираться на точку эвакуации с Луначарского кольца возле Бердянска. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Также она сообщила о том, что эвакуация из Мариуполя сегодня должна продолжиться, если позволит ситуация с безопасностью.

Запланированная эвакуация в Запорожье из таких точек: Мариуполь (возле торгового центра «Порт Сити») – 08:00, Луначарское кольцо (возле Бердянска) – 10:00, Токмак – 15:00, Васильевка – 16:00.

Читайте также:

Эвакуированные с «Азовстали» мирные жители прибыли в Запорожье

Еще по теме

Люди
Ирина Верещук
Прочее
Эвакуация Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:29
Несколько микрорайонов Славянска обстреляны войсками РФ
08:55
В Лисичанске обстрелами уничтожено здание диспансера. Его построили бельгийцы более 100 лет назад
08:41
Оккупанты вывезли с захваченной территории треть запасов зерна
23:59
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
22:32
Российский пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь
19:13
Мобилизованные жители ОРДЛО призывают земляков не вступать в армию оккупантов
17:14
Ситуация в оккупированной Кременной: У жителей забирают телефоны, есть задержанные
16:53
Ситуация для ВСУ в Луганской области улучшится через две недели — Гайдай
16:12
Не отпускают и кормят раз в день. Стали известны условия, в которых «ДНР» удерживает эвакуированных мариупольцев
15:44
Рада приняла закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине
13:57
Зерна в разбомбленном элеваторе хватило бы на годовой запас хлеба для 300 тысяч человек — Луганская ОВА
12:57
В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья – советник мэра
12:23
В Мариупольском горсовете дали прогноз относительно подключения услуг ЖКХ
11:47
В Рубежном уничтожен открытый в 2020 году элеватор
11:20
Хоккейный клуб «Донбасс» не будет участвовать в Лиге чемпионов
все новости
11:40
В ходе обстрела Львовской области пострадали двое, 250 тысяч человек – без электроснабжения
10:29
Несколько микрорайонов Славянска обстреляны войсками РФ
10:20
ЕС отключит от SWIFT Сбербанк и еще два российских банка. Также предлагается запретить импорт нефти из РФ
09:47
Верещук рассказала о плане эвакуации из Мариуполя на сегодня
09:17
Российская армия снова обстреляла Авдеевку и Марьинку
09:06
В Макеевке горит нефтебаза
08:59
РФ готовится отсечь украинские войска на Донбассе – британская разведка
08:55
В Лисичанске обстрелами уничтожено здание диспансера. Его построили бельгийцы более 100 лет назад
08:46
В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования
08:41
Оккупанты вывезли с захваченной территории треть запасов зерна
08:19
44 поезда задерживаются из-за обстрелов
08:09
В ходе обстрелов на Луганщине погибли два человека, повреждены 45 домов
07:52
8 областей Украины подверглись ракетным ударам — сводка Генштаба ВСУ
00:35
Зеленский: Нам нужны все люди из Мариуполя — и гражданские, и военные
00:16
27 человек погибли в ДТП на трассе Киев-Чоп
все новости
ВИДЕО
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
03 мая, 23:59
Эвакуированные с «Азовстали» мирные жители прибыли в Запорожье
03 мая, 17:28
«Выживаем из последних сил». Ситуация в Мариуполе ►
03 мая, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция