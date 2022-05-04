Верещук рассказала о плане эвакуации из Мариуполя на сегодня

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала людей скорее собираться на точку эвакуации с Луначарского кольца возле Бердянска. Об этом она сообщила в Telegram-канале.



Также она сообщила о том, что эвакуация из Мариуполя сегодня должна продолжиться, если позволит ситуация с безопасностью.



Запланированная эвакуация в Запорожье из таких точек: Мариуполь (возле торгового центра «Порт Сити») – 08:00, Луначарское кольцо (возле Бердянска) – 10:00, Токмак – 15:00, Васильевка – 16:00.